Antalya’da evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Belek mahallesi Karakoyunlar Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın son katında bilinmeyen henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin merdiveniyle dairenin balkonuna çıkan ekipler, duman nedeniyle evde mahsur kalan Turgut Ateş, yeğeni Havvanur Ateş ve ev sahibi Gülhan Öztürk'ü kurtardı.

Sağlık ekipleri, hayati tehlikeleri bulunmayan 3 kişiye müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.





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