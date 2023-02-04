Alanyaspor, İstanbulspor maçına hazır

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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