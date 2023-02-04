Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kuzeyyaka Mahallesi 2515 Sokak girişinde, Hamit Çakır yönetimindeki 07 BVH 02 plakalı hafif ticari araç, Mazlum Yılmaz idaresindeki 07 BCM 87 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Çakır ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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