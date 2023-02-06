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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dün kapanan Antalya-Konya kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren sürdürülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla Antalya-Konya kara yolunda tır geçişleri hariç ulaşım sağlanmaya başlandı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri de araçların geçişlerine kontrollü şekilde izin veriyor, bölgeye yaklaşan tırlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, Alacabel'de trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ve Karayolları ekiplerinin yolda ve 51 mahallede aralıksız çalışma yaptığını belirtti.

Hülür, dün kar nedeniyle ulaşıma kapanan 21 mahallenin 11'inin yolunun açıldığını, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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