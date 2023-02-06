Antalya'da deprem bölgesine giden itfaiye aracıyla minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, deprem bölgesine giden itfaiye aracı ile çarpışan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ramazan M. idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 07 ABB 146 plakalı itfaiye aracı, Gündoğdu Mahallesi D-400 kara yolunda Mustafa Ö. yönetimindeki 07 AYB 002 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Şükran Kulaksız (78) yaşamını yitirdi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Ö. ile araçta bulunan Aleyna Ö. ve Temel Ö. ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



İtfaiye aracının yardım için deprem bölgesine gittiği öğrenildi.

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