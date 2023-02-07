Yaralı depremzedelerin bazıları Alanya'da tedavi altına alındı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin ektilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralananlardan bazıları, Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi altına alındı.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilmeye başlanan yaralıları Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan ile ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaralı depremzedelerden Mehmet Demir, ziyarette, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.

Sarsıntı esnasında hemen çocukları ve eşiyle odada bulunan derin dondurucunun yanına geçip, kapanarak kendilerini korumaya çalıştıklarını belirten Demir, "Bina çökmeye başladı. Tüm eşyalarımız yıkılma esnasında aşağıya düştü. Bina yıkılırken kapıya kadar ulaştık ve merdivenlerden inip çıktık. Binamız ikiye ayrıldı. Orada durum çok kötü." diye konuştu.

Kaymak Ürkmezer, ziyaretten sonra gazetecilere deprem bölgesinden yaralıların kendi imkanlarıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 50 yaralı depremzedenin hastaneye geldiğini ve beşinin yatışının yapıldığını aktaran Ürkmezer, "Vatandaşlarımızdan çok acil olmadığı müddetçe hastanemizin acil kısmını çok meşgul etmemelerini istiyoruz. Acil bölümümüzü deprem bölgemizden gelecek hastalara ayırma hususunda bize destek versinler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.