Kahramanmaraş'ta anne, baba ve 2 çocuğu enkazdan 64 saat sonra kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan anne, baba ile 2 ve 4 yaşındaki çocukları, depremden yaklaşık 64 saat sonra kurtarıldı.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi'nde yıkılan Yıldız Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, enkazı üç kat kesip tünel oluşturarak baba Mehmet Özbek (25), anne Sude Rümeysa (25) ile çocukları 2 yaşındaki Elif Berra ve 4 yaşındaki Zeynep'e depremden yaklaşık 64 saat sonra ulaştı.

Alkışlarla enkazdan çıkarılan Özbek ailesi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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