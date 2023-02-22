Batı Antalyalı inşaat mühendisleri Finike'de bir araya geldi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - Batı Antalya ilçelerinin İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri, deprem gündemiyle Finike'de bir araya geldi.

İnşaat Mühendisleri Odası Finike Temsilcisi Bahadır Cenk Gündoğdu, yaptığı açıklamada, toplantının ana konusunun yakın zamanda ülkede yaşanan depremler olduğunu söyledi.



Batı Antalya ilçelerinin mühendisleri olarak en iyi hizmeti sunmak için gayret göstiklerini belirten Gündoğdu, "Toplantımızda deprem bölgesine giden üyelerden bölge hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Binalarda oluşan hasarların ve bu hasarlara karşı alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı. Bölge özelinde depreme karşı alınabilecek tedbirler değerlendirildi." dedi.



Gündoğdu, belediyelerle ön görüşmelere başladıklarını anlatan Gündoğdu, "Bölgede yapılan yeni inşaatlarda görünen eksikliklerin hem üye bazında hem de temsilcilik bazında belediyelerle görüşülmesi kararlaştırıldı." diye konuştu.



Toplantıya Kumluca temsilcisi Ali Altınkan, Demre temsilcisi Emre Ceylan ve Kaş temsilcisi Ali Öztürk de katıldı. ​​​​​​​



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