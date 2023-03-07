Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Açık, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen turnuvada, Türkiye, Bosna Hersek, Rusya, İtalya, Avusturya, İspanya, Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Almanya, İsveç, Lübnan, Fransa, Hollanda, Arjantin, Macaristan, Belçika, Çekya, Avustralya, Litvanya, Kanada, Romanya, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Belarus ve Yunanistan olmak üzere 27 ülkeden 64 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye'yi Ergi Kırkın, Yankı Erel, Koray Kırcı ve Sarp Ağabigün'ün temsil ettiği organizasyonda, dünya 158 numarası Avusturyalı tenisçi Sebastian Ofner 1 numaralı, dünya 161 numarası Macar raket Fabian Marozsan da 2 numaralı seribaşı olarak yer alıyor.

Elemelerin ilk turunda Koray Kırcı, Alman raket Rudolf Molleker'e 6-4 ve 7-5, Sarp Ağabigün de Lübnanlı Benjamin Hassan'a 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Ana tablo ilk turunda Ergi Kırkın, Macar rakibi Mate Valkusz'a 6-3 ve 6-2, Yankı Erel ise Sebastian Ofner'e 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.



Dereceye giren sporculara 73 bin avro para ödülünün dağıtılacağı turnuva, 12 Mart'ta sona erecek.

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