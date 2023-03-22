Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 51 yaşındaki fırıncı evinde ölü bulundu.

Yüksekalan Mahallesi 516 Sokak'ta bulunan üç katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Adem Özdamar'dan haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Özdamar'ın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, koltukta buldukları Özdamar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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