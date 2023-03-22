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ANTALYA/MUĞLA/ISPARTA/BURDUR (AA) - Ramazan ayının ilk teravih namazı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki camilerde de kılındı.

Antalya kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camisi'ne gelenler, teravih namazında saf tuttu.

Namaz sonrası dua eden cemaat, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

- Muğla

Muğla'da da ilk teravih namazı eda edildi.

Bodrum ilçesindeki tarihi Tepecik Camisi'ne gelenler, ilk teravih namazını kıldı. Büyük ölçüde dolan camide kılınan teravih namazına kadınlar da kendilerine ayrılan bölümde katıldı.

Din görevlisi Yüksel Kılınçarslan, namaz sonrası cemaatle sohbet ederek, ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesini istedi.

- Isparta

Isparta'da camilere gelen Müslümanlar, ramazan ayının manevi duygusuna ortak oldu.

İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, camileri doldurdu.

Teravih namazının ardından camilerde Kur'an da okundu.

- Burdur

Burdur'da ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar ilk teravih namazında camilere akın etti.

Tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih namazında saf tuttu. Namazın ardından sohbet eden vatandaşlar, birbirlerine hayırlı ramazanlar diledi.

Hayırseverler, cami bahçesinde cemaate ikramda bulundu.

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