Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ve M.C'nin piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 1780 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, M.A. ve M.C'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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