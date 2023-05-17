Antalya'da 19 Mayıs fener alayıyla kutlanacak

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ANTALYA (AA)- Antalya'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program ile kutlanacak.

19 Mayıs saat 20.00'de meşaleler eşliğinde fener alayı ile başlayacak etkinlik, Konyaaltı Varyant’tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek.

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konserde sanatçı Gülşen, şarkılarını saat 21.00'de sevenleri için seslendirecek.​​​​​​​

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