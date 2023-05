Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur İttifakı basın toplantısında konuştu: (3)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, görüyoruz ki seçim sonuçlarından dolayı büyük bir hüsrana uğramış, agresifleşmiştir masalara vurmaya başlamıştır. 'Ben buradayım' derken bile adeta tehdit dilini kullanmaya kalkmıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Milliyetçi oylarda Türkiye genelinde yükselme olmasını nasıl değerlendiği" sorusu üzerine Çavuşoğlu, bir parti ya da aday üzerinden milliyetçi olup, olmadığı değerlendirmesi yapmanın doğru olmadığını dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Milliyetçiliği bir tarafa bırakmak olur mu? Demokratik Sol Parti, milliyetçi bir parti değil mi? Milliyetçiliğin sağı solu olmaz, siyasi partisi de olmaz. Vatan millet sevgisi varsa, vatan millet ülküsü hedefinse milliyetçisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine baktığınızda orada da var. Ama bugün maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP; HDP ve PKK diğer taraftan FETÖ gibi terör örgütleriyle kol kola yürümeye başladı. Karşımızdaki ittifak aslında bunu yapan. Dolayısıyla vatanını milletini seven insanlar da sesini yükseltti. Vatanını milletini seven herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Birlikte ittifak kurduk. Elbette zor zamanlarda özellikle terör tehdidinin arttığı, Türkiye'yi dışarıdan dizayn etme çalışmalarının arttığı bir dönemde başta gençliğimiz olmak üzere vatanını milletini seven herkes ayağa kalkar. İşte Cumhur İttifakı da 15 Temmuz'dan sonra bu amaçla kurulmuştur. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için ve büyük Türkiye ideali için. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı'nı inşat etmek için vatanını milletini sevenler gücünü birleştirmiştir."

- "Beka söylemine dönmesi samimi değildir"

Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda beka sorununu ilk kez dile getirdiği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Seçimden önce 'Demirtaş'ı hapisten çıkaracağım, FETÖ, PKK bağlantısı tespit edildiği için her türlü kamu kurumlarından askeri, sivil, (benim bakanlığım dahil) çıkarılan kişileri geri döndüreceğim, Suriye'den, Irak'tan çekileceğim. Operasyonları durduracağım, Doğu Akdeniz mavi vatanda işbirliği yaptığımız Libya'dan çekileceğim' diyen bir kişinin istediği oyu alamayınca birden beka söylemine dönmesi samimi değildir. Milletle de dalga geçmektir, ciddiyetten uzaktır. Sayın Kılıçdaroğlu görüyoruz ki seçim sonuçlarından dolayı büyük bir hüsrana uğramış, agresifleşmiştir masalara vurmaya başlamıştır. 'Ben buradayım' derken bile adeta tehdit dilini kullanmaya kalkmıştır. Bunlar tüm milletimizin zekasıyla dalga geçmişlerdir, milletimiz her şeyi görüyor. Milletimiz gerekli tokadı vurunca şimdi bekadan bahsetmeye başlamışladır. Bunların samimiyetsizliğini ayrıca halkımıza yönelik saygısızlığını, hoşgörü, birleştirme helalleşme diyorlardı seçimden sonra gördük. Başta depremde de kardeşlerimiz olmak üzere kendilerine oy vermeyen vatandaşlarımıza ettikleri küfürler, hakaretler ve tehditlerde bunu gördük. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun her zamanki gibi samimiyetsizliğini burada da görüyoruz."

Bir gazetecinin, "Belçika'da Türk kökenli bakanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkmasının ardından bu ülkede yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığının ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Bunlar da PKK'nın destekçileri orada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için dağdaki teröristler başta olmak üzere tüm uzantıları gece gündüz çalıştılar. Mesajlar da yayınladılar. Ama Türk milleti bunları hayal kırıklığına uğratınca şimdi bir taraftan aşağılama, bir taraftan böyle gözdağı vermek istiyorlar. Sabah gazetesine düzenlenen saldırı da bu amaçladır. Bunların açıklamaları da böyle. Çünkü Belçika'da, Avrupa'da, dünyada yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Cumhur İttifakı'na oy vermiştir. Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız son 21 yılda Türkiye'deki değişimi bizden daha iyi görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, vatandaşın Cumhur İttifakı'na teveccüh göstererek, PKK'nın uzantılarını hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

