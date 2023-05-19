Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesi Manavgat'ta "Yörük göçü" etkinliği yapıldı

ANTALYA (AA) -Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı olan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi "Yörük göçü" etkinliği düzenlendi.

Manavgat'ın kültürel zenginliğini ve geleneksel değerlerini koruma amacıyla düzenlenen Yörük göçü etkinliğinde, kıspetli yağlı güreşçiler, süslenmiş develer, koyun ve keçiler ile geleneksel kıyafetli atlılar eşliğinde bir kortej oluşturuldu. Yörüklerin geçmişte nasıl göç ettiklerini temsili bir şekilde anlatan yürüyüşe Manavgat halkı ve turistler ilgi gösterdi.

Korteje Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP'den Antalya milletvekili seçilen Aliye Coşar, İYİ Parti'den milletvekili seçilen Aykut Kaya, altın kemerli başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, başpehlivanlar, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile yurdun çeşitli yerlerinden Yörük dernekleri katıldı.

Kortejin ardından Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan Yörük çadırlarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Geleneksel halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte, Balıkesir Atlı Spor Kulübü tarafından gösteriler gerçekleştirildi.

Yörük çadırlarında, ziyaretçilere geleneksel lezzetler olan yayık ayranı, gözleme, tarhana ve keşkek ikram edildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Yörük göçü etkinliğine Manavgat halkının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yörük göçünün Manavgat'ın kültürel zenginliğini ve geleneksel değerlerini koruma amacıyla yapılan önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Başkan Sözen, "Etkinliğimiz, yerli halkın ve ziyaretçilerin Türk geleneklerini yakından tanıma fırsatı bulduğu, Manavgat'ın turistik çekiciliğine katkı sağlayan bir organizasyon oldu. Bu özel etkinlik, geleneklerimizi yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir adım. Yörük kültürünün zenginliklerini bir araya getirerek, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdik." ifadelerini kullandı.





- Lig finali Balıkesir'de yapılacak

Yarın alt kategorilerin mücadelesiyle başlayacak Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

Manavgat'ta ilk sezonu başlayan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri'yle devam edecek ve şampiyon, 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde belli olacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.