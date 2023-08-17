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        Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:59
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        Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin O.G. olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.

        İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirlenmişti.

        Olayın ardından zarar görülen büstün yerine Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yenisi yerleştirilmişti.

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