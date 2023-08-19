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        Elmalı'nın 66 yıllık "Yavuz berber"i mesleğini ilk günkü şevkle yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 12:21
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        Elmalı'nın 66 yıllık "Yavuz berber"i mesleğini ilk günkü şevkle yapıyor
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        ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN / ALİ KARATAÇ - Antalya'nın Elmalı ilçesinde 11 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğini 66 yıldır sürdüren Yusuf Yavuz, hem zanaati hem de sohbeti ile ilçenin sevilen esnafları arasında yer alıyor.

        İlde "Kadim şehir" olarak bilinen Elmalı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Yusuf Yavuz, ilkokulu bitirdikten sonra babasının felç geçirmesi nedeniyle çok istemesine rağmen eğitimine devam edemedi.

        Babası tarafından henüz 11 yaşındayken gönderildiği berber dükkanında çıraklığa başlayan Yavuz, 22 yaşındayken ilçede "Yavuz berber" adıyla dükkanını açtı.

        Mesleğini 55 yıldır aynı dükkanda sürdüren Yavuz, her gün "ekmek teknem" dediği iş yerini dua ile açıyor. Azmi ve çalışkanlığı ile örnek olan ve çevresindekiler tarafından "Yavuz berber" diye seslenilen Yavuz, mesleğini ilk günkü şevkle yapıyor.

        - "Onlarca usta yetiştirdim"

        Yavuz, AA muhabirine, çocukken en büyük hayalinin iyi bir eğitim alarak güzel bir meslek sahibi olmak olduğunu söyledi.

        Babasının felç geçirmesi nedeniyle hayatın zorluklarıyla tanışmaya başladığını aktaran Yavuz, "İlkokul arkadaşlarım arasında doktor, öğretmen, profesör olanlar vardı. Maddi sıkıntılar nedeniyle eğitim içimde ukde olarak kaldı. Yarım asrı aşkın berberlik yaparak içimde ukde kalan eğitimi çocuklarımın en iyi şekilde almalarını sağladım. İki çocuğum da okudu ve biri öğretmen diğeri de ticaretle uğraşmaya başladı." dedi.

        Berber dükkanının dekorunu ilk günkü gibi koruduğunu anlatan Yavuz, "Tezgahım, koltuğum, aynalar, lavabo bütün kullandığım aletler 55 yıllık. Hepsiyle hatıralarım var. İlçenin bütün mahalleleri, köyleri beni tanır. Yine 55 yıllık berber çantam ile 'seyyar berberlik' de yaptım. Köy köy gezerek dükkanıma gelemeyen yaşlıları akşamları tıraş ediyordum." diye konuştu.

        Yaklaşık 50 yıllık müşterileri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Yarım asrı aşkındır tıraş ettiğim insanlar var. Günde ortalama 5 ila 10 kişiyi tıraş ediyorum. Sürekli ayakta kalmak zor oluyor ama sağlığım el verdiğince mesleğimi yapmayı düşünüyorum. Onlarca usta yetiştirdim. Hepsi dükkanını açtı, ekmek parasını kazanıyor. Elmalı'dan yetişen bütün siyasetçileri, profesörlerin hepsini ben tıraş ettim. Bakanlar, valiler hepsiyle anılarım var. Yarım asrı aşan makinaları, usturaları, makasları o nedenle atamıyorum. Onlara bakınca geçmişe gidiyor bazen mutlu oluyor bazen de hüzünleniyorum." diye konuştu.

        İlçeye gelen yerli turistlerin de kendisini görünce dükkana girerek sohbet ettiğini ifade eden Yavuz, ilçedeki medreseleri, türbeleri, camileri, tarihi yerleri onlara anlattığını, bir nevi turizm elçisi gibi çalıştığını vurguladı.

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