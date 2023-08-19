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        Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin yaz okulu kapanış programı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:24
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        Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin yaz okulu kapanış programı yapıldı
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        ANTALYA (AA) - Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nun kapanış programı gerçekleştirildi.

        Gençlik merkezi bahçesinde yapılan programa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ünlü, Gençlik Merkezi Müdürü Remzi Polat, yaz okulu programlarına katılan gençler, özel bireyler ve aileleri katıldı.

        Birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı programda, gençlik merkezi çocuk tiyatrosu ve konser ekibi gösterilerini sahneledi.

        Atölye faaliyetlerinde eğitim alan gençlerin ve özel bireylerin de çeşitli gösteriler sergilediği etkinlik, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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