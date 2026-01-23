Habertürk
Habertürk
        Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:35
        
        

        Ş.Ö.'nün kullandığı 35 KK 269 plakalı otomobil, Evrenseki Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

