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        MÜSİAD Antalya Şubesi'nin "Dost Meclisi" toplantıları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 23:44 Güncelleme: 22.08.2023 - 23:44
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        MÜSİAD Antalya Şubesi'nin "Dost Meclisi" toplantıları sürüyor
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        ANTALYA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısında iş insanları kurum müdürleri ile buluşturuldu.

        Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen etkinliğin konuğu eski MÜSİAD Genel Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu oldu.

        Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda konuşma yapan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay, bu ayki toplantıda üyelerini kurum amirleri ile buluşturduklarını söyledi.

        Antalya’nın marka bir kent olduğunu belirten Akçay, "Ticari faaliyetlerin yanı sıra kentin gelişmesi ve sosyalleşmesi anlamında sosyal faaliyetler yapıyoruz. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

        Eski MÜSİAD Genel Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu da, dünyada İstanbul'dan sonra tanınan en önemli şehirlerden birinin Antalya olduğunu vurguladı.

        Herkesten işini en iyi yapmasını isteyen Bayramoğlu, "Derneğimizin öncelik hedefi şehrin daha iyi noktalara gelmesi için çalışmasıdır. Yerel yönetimler ve devlet kurumları ile iyi ilişkiler kurulup işbirliği içeresinde kentin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Antalya önemli bir kentimiz. Son dönemlerde ekonomide yeni kurallar yazılıyor. Dünyada ekonomi yeni enflasyon sistemine girdi. Bu yüzden dünya ile rekabet edebilecek, teknolojik güce sahip şirketler kurulması gerekiyor. Çok ortaklı şirket kültürünü bir türlü beceremedik ancak bunu başarmalıyız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, programa katılan kurum müdürlerine isimlerine dikilen fidanların belgeleri verildi, toplantıya katkı sağlayan iş insanlarına da plaket takdim edildi.

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