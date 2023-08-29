Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletin şanlı orduyla 30 Ağustos 1922'de emsalsiz bir kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Cumhuriyetin müjdecisi, bağımsızlığın nişanı ve Türk milletinin hürriyet destanı olan zaferin, her yıl milletçe kenetlenerek büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Şanlı zaferimizin 101. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos'u bayram kılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi ile milletimiz, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere tarihi bir ders vermiş; hiçbir şekilde hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin, özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihe kazınmıştır. Bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir."

Türk milletinin tarihinden aldığı ilhamla, atalarından aldığı güç ve ferasetle devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyetine, milli egemenliğine sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Şahin, tarih var olduğu sürece Türk'ün millet egemenliğine hiçbir kuvvetin engel olamayacağını ifade etti.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyete hayat veren büyük zaferin 101. yılını kutlayan Şahin, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.