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        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Bitexen Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 23:21 Güncelleme: 03.10.2023 - 23:28
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        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Bitexen Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

        İstanbulspor karşılaşmasının ardından iki gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Akdeniz temsilcisi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Antalyaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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