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        Antalya'da sokağa terk edilen "can dostlar" eğitilerek sahiplendiriliyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen kedi ve köpeklere tuvalet, oturma ve kalkma gibitemel eğitimleri verdikten sonra yeni sahipleriyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:25 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:39
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        Antalya'da sokağa terk edilen "can dostlar" eğitilerek sahiplendiriliyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen kedi ve köpeklere tuvalet, oturma ve kalkma gibitemel eğitimleri verdikten sonra yeni sahipleriyle buluşturuyor.

        Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen can dostları Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli bakım ve tedavilerini yapıyor.

        Bakımları tamamlanan kedi ve köpekler, Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı içerisinde oluşturulan özel bir alanda uzman eğitmen eşliğinde oturma, kalkma ve tuvalet gibi temel eğitimler verildikten sonra sahiplendiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, insanların bir hevesle kedi ve köpekleri sahiplendiğini belirtti.

        Kedi, köpeklere bakmanın sorumluluk istediğini ve insanların çeşitli nedenlerle hayvanları sokağa bıraktığını kaydeden Özel, "Sokaklardan bizlere misafir olarak gelen can dostların öncelikle bütün aşıları ve gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor. Can dostlar için de 4 aydır yeni sahiplerine kavuşmalarını sağlamak amacıyla da uzman eğitmen eşliğinde otur-kalk ve tuvalet gibi temel eğitimler veriyoruz. Eğitim alan can dostlara yeni evlerini daha kolay alışmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

        Özel, Karaalioğlu Parkı içerisinde yeni yapılan alanda her hafta sahiplendirme günü yapacaklarını ifade etti.

        Yavru köpek sahiplenen Büşra Büyük, Büyükşehir Belediyesinin böyle bir eğitim vererek, hayvanları sahiplendirmesinin hoşuna gittiğini belirtti.

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