Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Finike'de "renkli festival" başladı

        Finike ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Finike Suluboya Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finike'de "renkli festival" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Finike ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Finike Suluboya Festivali" başladı.

        Finike Belediyesi ve Finike Kaymakamlığının ev sahipliğinde düzenlenen festival ünlü ressamların katılımlarıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Renkli görüntülere sahne olan festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Festivale Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, Finike Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Resim stantlarını tek tek gezen Başkan Geyikçi, suluboya sanatçılarını, ortaya çıkardıkları sanatsal çalışmalardan dolayı tebrik etti.

        Üç gün sürecek festival kapsamında performanslarını sergileyen sanatçılar tarafından üretilen eserlerin yer alacağı sergi 9 Ekim'de Şekerci Han'da ziyarete açılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel görevi bırakıyor
        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel görevi bırakıyor
        Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi
        Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi
        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kalkan etabı başladı
        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kalkan etabı başladı
        Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Antalya'da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Antalya'da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Suça sürüklenen çocukların hırsızlık olayı, 9 yılda yüzde 70 yükseldi
        Suça sürüklenen çocukların hırsızlık olayı, 9 yılda yüzde 70 yükseldi