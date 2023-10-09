Finike'de "renkli festival" başladı
Finike ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Finike Suluboya Festivali" başladı.
Finike ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Finike Suluboya Festivali" başladı.
Finike Belediyesi ve Finike Kaymakamlığının ev sahipliğinde düzenlenen festival ünlü ressamların katılımlarıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Renkli görüntülere sahne olan festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Festivale Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, Finike Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Resim stantlarını tek tek gezen Başkan Geyikçi, suluboya sanatçılarını, ortaya çıkardıkları sanatsal çalışmalardan dolayı tebrik etti.
Üç gün sürecek festival kapsamında performanslarını sergileyen sanatçılar tarafından üretilen eserlerin yer alacağı sergi 9 Ekim'de Şekerci Han'da ziyarete açılacak.