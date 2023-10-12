Fraport TAV'ın hedefi Antalya'ya 500 bin Kazak turist taşımak Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Antalya turizminde 2019 yılı rekorlar yılıydı. O yıl ilk 9 ayda 180 bin Kazak turist Antalya'ya gelmişti. Bu yıl ise 380 bin Kazak turist kente geldi. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. İlk hedefimiz 500 bin Kazak misafiri Antalya'da ağırlamak." dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Antalya turizminde 2019 yılı rekorlar yılıydı. O yıl ilk 9 ayda 180 bin Kazak turist Antalya'ya gelmişti. Bu yıl ise 380 bin Kazak turist kente geldi. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. İlk hedefimiz 500 bin Kazak misafiri Antalya'da ağırlamak." dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden (AGC) yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları Holding, Antalya ile Kazakistan arasındaki turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Havalimanı gibi Almatı Havalimanı’nın da işletmecisi olan TAV, şirketi Almatı'da 200 milyon dolar yatırımla yeni dış hatlar terminali inşa ediyor.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyeleri ile Kazakistan'ın Almatı kentinde TAV Havalimanları Holding'in işlettiği Almatı Havalimanı'ndaki yeni dış hatlar terminali inşaatı çalışmalarını inceledi.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almatı'dan yurt dışına uçuşlarda İstanbul ve Dubai'nin ardından üçüncü sırada Antalya'nın yer aldığını kaydetti.

Kazak turistlerin genelde İstanbul ve Dubai'yi başka kentlere gitmek için aktarmalı uçuşlar için kullandığını vurgulayan Varol, Antalya'ya gelenlerin ise konakladıklarını ifade etti.

Bu durumun Kazak halkının Antalya bölgesini ne kadar çok sevdiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Varol, "Antalya turizminde 2019 rekorlar yılıydı. O yıl 9 ayda 180 bin Kazak turist Antalya'ya gelmişti. Bu yıl ise 380 bin Kazak turist kente geldi. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. İlk hedefimiz 500 bin Kazak misafiri Antalya'da ağırlamak." diye konuştu.

Antalya Havalimanı olarak Kazakistan bölgesine kış sezonu için teşvik programları olduğu bilgisini veren Varol, "Hem Kültür ve Turizm Bakanlığının burada yürüttüğü tanıtım çalışmaları hem de bizim teşviklerimizle bölgede belki de 1 milyon turist sayısını bulabiliriz. Bu rakamlar hayal değil." değerlendirmesinde bulundu.

- Kış turizminde hedef 1 milyon 700 bin

Deniz Varol, Türkiye'nin turizmde pazar çeşitliliği olmasının önemine dikkati çekti.

Bir iki ülkeye bağlı kalmanın, o bölgelerde bir kriz yaşandığında turizmin çok olumsuz etkilendiğine işaret eden Varol, şöyle devam etti:

"Ciddi katma değer sağlayacak Orta Doğu, Türk Devletler Topluluğu gibi bölgemizde görmek istediğimiz önemli pazarlarımız var. Burada Bakanlığın da desteğiyle ciddi atılımlar yapıldı. Biz de bu pazarlarda çeşitli kampanyalarla teşvikler veriyoruz. Antalya'da kış sezonunu daha da büyütmek istiyoruz. Rekorlar yılı 2019'da kış sezonunda 700 bin turist gelmişti, bu yıl hedefimiz 1 milyon 700 bin. Bu rakamlar istikrarlı ve güzel çalışmalarla, iyi tanıtımlarla oluyor."

- "Kazak halkı Antalya'yı çok seviyor"

TAV Almatı Havalimanı Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy da özellikle yaz aylarında kentten yapılan uçuşların büyük çoğunluğunu Antalya oluşturduğunu söyledi.

Kazak halkının Antalya'yı çok sevdiğini belirten Ersoy, "Bölgedeki turizm potansiyeli oldukça yüksek. Bu sebeple Almatı Havalimanı'nda önemli inşaat çalışması yürütüyoruz. 200 milyon dolar yatırımla 55 bin metrekarelik dış hatlar terminali yapıyoruz. Böylece 3 milyon olan terminalin yıllık yolcu kapasitesi 14 milyona çıkacak." dedi.

Air Astana Pazarlama Müdürü Karlygash Omurbayeva da şirketleri için Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın önemli bir uçuş noktası olduğunu belirtti.

Omurbayeva, Türkiye ve Kazakistan arasında haftada 60'ın üzerinde uçuş yaptıklarını ifade ederek, "Antalya'ya son 3 senedir kış sezonları da uçuşlarımızı devam ettiriyoruz. Daha önce sadece yaz sezonunda uçuyorduk. Yaz aylarında günde 2 sefer uçuşlarımız var. Kazakistan halkı Antalya'ya büyük ilgi gösteriyor. Talep çok büyük. Kazakistan'ı da Antalya'da anlatmaya çalışıyoruz. Antalya'dan da bölgeye ilgi başladı." diye konuştu.

Varol'un Almatı Havalimanı'ndaki incelemesine eşlik eden Kazakistan'ın ünlü sanatçısı Dimaş Kudaybergen, Kazak ve Türk halkının kardeş olduğunu ifade etti.

Kazak halkının Türkiye'yi ve Antalya'yı sevdiğini anlatan Kudaybergen, iki ülke vatandaşları arasındaki ziyaretlerin her geçen gün artacağına inandığını dile getirdi.