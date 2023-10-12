Kaş'ta 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.