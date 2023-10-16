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        Alanya'da 44 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:58 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:58
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        Alanya'da 44 firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 firari hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aralarında "dolandırıcılık, hırsızlık, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, karşılıksız yararlanma, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapmak, başkasına ait kredi kartını kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar vermek, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali, taksirle öldürme, kasten öldürme” gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 44 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.

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