Adalet Bakanı Tunç AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokrasinin standardını yükseltmeye, hukukun yolunda ilerlemeye, yine adalete güveni daha da yükseklere taşımaya ve yüksek standartlı demokrasiyle 'Türkiye Yüzyılı'nı inşallah ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz." dedi.

Tunç, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, partilerinin 22 yaşında genç bir parti olduğunu ancak 21 yıldır iktidarda bulunduğunu söyledi.

AK Parti'yi milletin kurduğunu ve kendi elleriyle iktidara getirdiğini anlatan Tunç, "Milletimiz çareyi Recep Tayyip Erdoğan'da buldu. Milletimiz, 'Gel dedi, bir parti kur, seni ilk seçim yapılacak, önümüze konulacak ilk sandıkta başbakan yapacağız.' dedi. Adeta onu bir parti kurmaya teşvik etti, zorladı. Yani AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan veya birkaç arkadaşının bir masa etrafında toplanıp 'Gelin bir parti kuralım da milletten oy alırız, belki iktidar oluruz.' düşüncesiyle kurulmuş bir parti değil. AK Parti milletin zorlamasıyla talebiyle bir siyaset mühendisliğiyle değil, bir millet hareketi olarak doğan bir parti." diye konuştu.

Tunç, yerel ve genel seçimlerin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve referandumların tamamında milletin önüne konulan her sandıkta tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını ve kullanmaya da devam ettiğini kaydetti.

Milletin iktidarda kendi sesini duyduğunu aktaran Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millet kendi sesine kulak verildiğini hissettiği müddetçe de iktidardan, AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmeyeceğini, önüne konulan her sandıkta gösterdi. Türkiye'nin 81 vilayetini yatırım hamleleriyle donattı. Her bir vilayetimizin, her bir ilçenin, en ücra köyüne, mecrasına varıncaya kadar eserlerle donattık. Fiziki kalkınmayı sağlarken, Türkiye'nin demokratik standartlarını da yükselttik. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Eğer bundan sonra da engel koymak isteyenler varsa karşısında milletimizi, Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti'yi bulur. O nedenle demokrasinin standardını yükseltmeye, hukukun yolunda ilerlemeye, yine adalete güveni daha da yükseklere taşımaya ve yüksek standartlı demokrasiyle 'Türkiye Yüzyılı'nı inşallah ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz."

- "Ne büyük felaketlerden kurtulduğumuzu hep beraber görüyoruz"

Bakan Tunç, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı süresince milletin refahını artırmaya, büyük kalkınma hamleleriyle Türkiye'yi geliştirmeye, dünya projelerini hayata geçirmeye çalışırken türlü türlü engellemelerle de karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Muhtıra girişimleriyle antidemokratik tutumlarla karşı karşıya kaldıklarını ve bu sorunları hep milletin desteğiyle aştıklarını anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"İşte Gezi olayları dediler, sokakları ateşe vermeye kalkıştılar. 17-25 Aralık yargı ve FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Sonrasında bunlar tutmayınca terörü azdırmaya çalıştılar. Ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalıştılar. Son olarak 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasıyla da bu ülkenin yönetimini ele geçireceklerini zannettiler. Ama milletimizin direnişiyle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle karşı karşıya kaldılar. Ülkemiz uçurumun kenarından dönmüş oldu. Eğer darbeciler başarılı olmuş olsaydı bugünkü ülkenin durumu nasıl olurdu? Bugün yanı başımızda bir terör devletine müsaade eden bir yönetim işbaşında olurdu. Yabancılardan talimat alan bir yönetim işbaşında olurdu. Ne büyük felaketlerden kurtulduğumuzu, işte şu an bugünkü ortamda bunu hep beraber görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine uyanık olacağız."

- "Dünyada mazlumu savunmaya devam edeceğiz"

Ekonomisi güçlü, enerjide bağımsız ve savunma sanayinde güçlü bir ülke yolunda adım atmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdüreceklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Demokrasimizi güçlendirmeye, adalete güveni daha da üst noktalara çıkarmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörden arınmış, her türlü şiddetten uzak, kadına şiddetin olmadığı, çocuk istismarının olmadığı, çocukların, kadınların korunduğu, yaşlıların, engellilerin, dezavantajlı kesimlerin daha fazla korunduğu, huzurlu bir geleceğe doğru inşallah yolumuza devam edeceğiz. Dış da yine hakkaniyeti savunmaya, adaleti savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye ve güçlü dış politika, dirayetli dış politikayla Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz. Dünyada mazlumu savunmaya, haklıyı savunmaya devam edeceğiz. Dış politikada da Türkiye ekseni oluşturan bir politikayla inşallah Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı dünyaya inşallah damgasını vuracak. Pandeminin ve etrafımızdaki savaşların getirdiği ekonomik sıkıntılardan hızlı bir şekilde sıyrılarak inşallah devam edeceğiz."

Tunç, yerel seçimlere AK Parti teşkilatlarının güçlü şekilde hazırlanacağını vurgulayarak, yerel seçim sürecinde şehirleri emin ellere emanet ettikten sonra 2028'e kadar seçimsiz, istikrarlı bir dönem yaşanacağını belirtti.

- "Filistinli kardeşlerimizin hep yanında olduk"

Filistin'de yaşanan katliamı kınadıklarını vurgulayan Tunç, orada bir soykırım yaşandığını, savaş suçu işlendiğini söyledi.

Tunç, bütün dünyanın gözü önünde çocuk, yaşlı, genç, kadın demeden herkesin katliama maruz kaldığını ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 7 Ekim'den bu yana başlayan Filistin, İsrail çatışmasında o ateşi söndürme noktasındaki gayretlerini hepimiz takip ediyoruz. Bölge liderleriyle dünya liderleriyle görüşmelerini devam ettirdi. 20'ye yakın devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Oradaki ateşkesin sağlanması, saldırıların sona ermesi noktasında dünyayı harekete geçirmeye çalıştı. Gazze'de abluka altına alınan milyonlarca insan maalesef bugüne kadar hep şiddete maruz kaldı. Bu şiddetin sona ermesi noktasındaki Türkiye'nin dış politikası da devam ediyor. Özellikle sorunun çözümünün iki devletli bir yapıdan geçtiğini, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini, başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurulmadan oradaki sorunun çözülemeyeceğini hep ifade ettik. Bundan sonra da ifade etmeye devam edeceğiz. Maalesef uluslararası kuruluşlar, diğer konularda olduğu gibi Filistin konusunda da çözüm noktasında yetersiz kalıyor. Hatta duyarsız kalıyor diyebiliriz."

Ziyarete, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu ve Tuba Vural Çokal da katıldı.