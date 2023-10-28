Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyalı çiftçi tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde genç bir çiftçi, 50 dekarlık tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyalı çiftçi tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde genç bir çiftçi, 50 dekarlık tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

        18 yaşındaki Hakkı Ekelik, Cumhuriyet'in 100. yılında farklı bir kutlama yaptı.

        Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Ekelik, Türk bayrakları ve balonlarla süslediği traktörünü sürdüğü Çaykenarı Mahallesi'ndeki tarlasında pulluk ile toprakta iz bırakarak "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

        Genç çiftçi, yazdığı yazıyı dronla görüntüledi.

        Hakkı Ekelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazısı yazdığını söyledi.

        Yazıyı 2 saatte yazdığını anlatan Ekelik, "Mutluyum, gururluyum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Nice 100 yıllara. Cumhuriyet'imiz yaşasın." dedi.

        Genç çiftçi, yazıyı görenlerden tebrik aldığını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
        Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
        Denizde 'Cumhuriyet' kutlaması
        Denizde 'Cumhuriyet' kutlaması
        Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel deniz korteji yapıldı
        Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel deniz korteji yapıldı
        Milli sporcu Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı
        Milli sporcu Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı
        Dünya rekortmeni Ercümen'den 100'üncü yıla özel dalış
        Dünya rekortmeni Ercümen'den 100'üncü yıla özel dalış
        Alanya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki parayı Filistin için ba...
        Alanya'da Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki parayı Filistin için ba...