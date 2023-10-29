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        Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı

        Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:28
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        Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
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        Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dört F-16 savaş uçağı, Konyaaltı Sahili'nden geçiş yaptı.

        Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu, ellerinde Türk bayraklarıyla sahili dolduran binlerce kişi heyecanla izledi.

        Gösteri sonunda marşlar söyleyen Antalyalılar, Cumhuriyet Bayramı'nı ve Türkiye'nin 100. yaşını kutladı.

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