Valilikte görevli müdürlerin 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Antalya Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi Müdür Vekili Nur Pelin İnanlı'nın teyzesinin kızını, 3'üncü Strateji Müdürü Elmas İlik'in de öz kızını girdikleri mülakatla işe aldıkları iddiasına ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Habere konu iddialara ilişkin valiliğimizce yapılan incelemede, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından herhangi bir personel alımı gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Yapılan incelemede ayrıca, söz konusu personel alım işinin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne hizmet sağlayan bir firmanın kendi iş ve işleyişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Konu Kamu Etik Kurulu mevzuatı açısından incelenmektedir" denildi.