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        Antalya Valiliğinden "mülakatlarda akraba kayırma" iddiasına ilişkin açıklama:

        Antalya Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "mülakatlarda akraba kayırma" iddiasına ilişkin, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından herhangi bir personel alımı gerçekleştirilmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:14
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        Antalya Valiliğinden "mülakatlarda akraba kayırma" iddiasına ilişkin açıklama:
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        Antalya Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "mülakatlarda akraba kayırma" iddiasına ilişkin, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından herhangi bir personel alımı gerçekleştirilmediğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, habere konu iddialar hakkında inceleme yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından herhangi bir personel alımı gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Yapılan incelemede ayrıca, söz konusu personel alım işinin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne hizmet sağlayan bir firmanın kendi iş ve işleyişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştır."

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