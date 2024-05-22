Turizmciler POYD'un toplantısında buluştu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bu yıl otellerde 15 bin stajyerin başlayacağını belirterek, "Turizmciler olarak özellikle eğitim konusunda atılımda bulmamız gerekiyor. Otellerimizin genel müdürleri, satış pazarlaması ne kadar önemliyse eğitim de bundan sonra o kadar önemli olacak." dedi.

POYD tarafından her ay düzenlenen geleneksel toplantı, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saatçioğlu, burada yaptığı konuşmada, turizm sektörünün sezona iyi başladığını ve geçen yıla göre rekorlarla devam ettiğini söyledi.

Toplantılarının konusunun nitelikli personel olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, "Turizmde nitelikle personel için neler yapılması gerekiyor bunu ele alıyoruz. Otellerin yapması gerekenler, arzu edilen maaşın ödenmesi, barınma konusu esas ana maddelerden biri." diye konuştu. Saatçioğlu, turizmcilerin, otellerin, genel müdürlerin, işletmelerin, turizm patronlarının eğitim alanında yapması gereken önemli maddeler olduğuna değinerek, şunları kaydetti: "Bu yıl ülke genelinde otellerimize 15 bin stajyer başlıyor. Özellikle eğitim konusunda atılımda bulmamız gerekiyor. Otellerimizin genel müdürleri, satış pazarlaması ne kadar önemliyse eğitim de bundan sonra o kadar önemli olacak. Stajyerlerin turizm alanında düzgün şekilde eğitilmeleri önemli. Turizm sektörü olarak yaptığımızı derinlemesine çok iyi anlatmamız lazım. Bunun için POYD olarak çalışma başlatıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı artık stajyer gönderdiklerinde otellerde mutlaka eğitim departmanının kurulması ön koşul olmalı. Çünkü artık yeni nesil inanılmaz şekilde sorguluyor. Otelciler buna bazen yetersiz kalabiliyor. Eğitim departmanının bunu ele alması gerekiyor."