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        Antalya'nın coğrafi işaretli piyazı "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı

        Antalya'nın coğrafi işaretli piyazı, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:10
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        Antalya'nın coğrafi işaretli piyazı "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı
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        Antalya'nın coğrafi işaretli piyazı, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tanıtıldı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde enstitüde piyaz yapım etkinliği gerçekleştirildi. Enstitüdeki görevliler, Antalya'ya özgü olan tahinli yumurtalı piyazı yaparak katılımcılara ikram etti.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Şube Müdürü Selma Yörür, gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 21-27 Mayıs'ta kutlandığını söyledi.

        Binlerce yıllık mutfak kültürünün yaşatılması, yurt içinde ve dışında tanıtılması amacıyla etkinlikler gerçekleştirildiğini dile getiren Yörür, "Bugün de Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile Antalya'nın piyazını yaptık. Nasıl yapıldığını anlattık. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

        Yörür, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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