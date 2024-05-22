Antalya'nın coğrafi işaretli piyazı "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı

Antalya'nın coğrafi işaretli piyazı, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tanıtıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde enstitüde piyaz yapım etkinliği gerçekleştirildi. Enstitüdeki görevliler, Antalya'ya özgü olan tahinli yumurtalı piyazı yaparak katılımcılara ikram etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Şube Müdürü Selma Yörür, gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 21-27 Mayıs'ta kutlandığını söyledi.