Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Ayrıca şüphelilere ait 4 silah, şarjör ve fişeğe el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesinin şehre gelerek bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ihbarı üzerine harekete geçti.

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