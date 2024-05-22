Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesinin şehre gelerek bir kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 6 zanlı suçüstü gözaltına alındı.
Ayrıca şüphelilere ait 4 silah, şarjör ve fişeğe el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
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