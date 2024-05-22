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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:39
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin, İ.Y, H.Y. ve M.A'yı dolandırdıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler S.Y. ve F.F.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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