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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 62 Bahadır Öztürk), Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric (Dk. 90 Kaluzinski), Jehezkel (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 62 Larsson) , Safuri (Dk. 69 Van de Streek) , Buksa

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Deniz Türüç , Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Onur Ergün), Pelkas (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Aleksic (Dk. 77 Serdar Gürler), Dennis (Dk. 66 Keny), Figueiredo (Dk. 66 Piatek)

        Gol: Dk. 16 Saric (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 62 Veysel Sarı, Dk. 72 Van de Streek, Dk. 90+6 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 25 Pelkas, Dk. 32 Opoku, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 83 Ousseynou Ba, Dk. 87 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir)

        ANTALYA

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