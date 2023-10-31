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        Antalya'ya "çevreci" OSB

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'ya 1 milyon 200 bin metrekarelik alana elektrik enerjisini kendisi üreten, sıfır atık için güçlü altyapıya ve arıtma sistemine sahip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:32
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        Antalya'ya "çevreci" OSB
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'ya 1 milyon 200 bin metrekarelik alana elektrik enerjisini kendisi üreten, sıfır atık için güçlü altyapıya ve arıtma sistemine sahip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşa ediliyor.

        Korkuteli ilçesinde daha önce mermer sektörüne yönelik planlanan ancak talep üzerine bütün sektörlere cevap verebilecek niteliğe dönüştürülen OSB için çalışmalara başlandı.

        Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda sanayi parselleri belirlenen ve gelecek yıl açılması planlanan OSB için yerli ve yabancı firmalardan talepler gelmeye başladı.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, mevcut Antalya OSB'nin yüzde 100 doluluğa ulaşması nedeniyle yeni bir üretim üssüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Kentin sahil kesimindeki ilçelerinde ekonominin tarım ve turizmle canlandığını belirten Bahar, yüksek kesimlerdeki Elmalı, Akseki, Gündoğmuş, Korkuteli ilçelerinde de istihdam oluşturabilmek amacıyla yeni OSB planlandığını kaydetti.

        Yeni OSB için gerekli altyapı çalışmalarını yaptıklarını anlatan Bahar, "Buradan yaklaşık 770 bin metrekarelik bir sanayi parseli çıkacak. Şu anda 3 katı bir taleple karşı karşıya kaldık. 95 fabrika olacak, bölgeye çok büyük katma değer sağlayacak." dedi.

        Hemen hemen her sektörden talep aldıklarını ifade eden Bahar, ağırlıklı olarak gıda, mobilya, gübre, tekstil alanlarında yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Yeni OSB'de yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Bahar, bu üretim üssünün bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ve kırsal kesimden göçü de engelleyeceğini vurguladı.

        - Çevreci kriterlere uyan firmalara öncelik tanınacak

        Bahar, bu OSB'nin altyapısı ve özellikleriyle diğerlerinden farklı olacağına dikkati çekti.

        Kuruluş protokolü ve vizyonları gereğince tamamen "yeşil bir OSB" oluşturacaklarını aktaran Bahar, şunları söyledi:

        "Bütün çatılar GES ile donatılacak, GES yatırımı yapmayan firmaya ruhsat verilmeyecek. OSB, kendi elektriğini kendisi üretecek. Sıfır atık için güçlü bir altyapıya, kendi arıtma sistemine sahip olacak. Karbon ayak izi ve yeşil dönüşümle ilgili bütün şartları yerine getireceğiz, örnek bir OSB olacak. Bölgeye ciddi talep var. Tahsiste çevre dostu olacak, fabrikasını en hızlı şekilde hayata geçirecek, daha fazla istihdam sağlayacak firmalara öncelik tanıyacağız."

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