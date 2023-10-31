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        Norveçli model Frida Aasen, Antalya'da podyuma çıkacak

        Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da, Norveçli model Frida Aasen, baş manken olarak podyumda yürüyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:18
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        Norveçli model Frida Aasen, Antalya'da podyuma çıkacak
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        Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da, Norveçli model Frida Aasen, baş manken olarak podyumda yürüyecek.

        Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, show 13-18 Aralık'ta 20 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısının katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da gerçekleştirilecek.

        Etkinlik kapsamında düzenlenecek defilede, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilenecek. Daha önce aralarında Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendal Jenner ve Isabeli Fontana'nın da olduğu onlarca ünlü mankenin moda gösterisine imza attığı show, bu yıl Victorias Secret'in ünlü yüzlerinden Aasen'i ağırlayacak.

        Dünya çapında pek çok marka ile çalışan Aasen, 15 Aralık'taki büyük defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Yeryüzünün tükenen kaynaklarına dikkat çekmek için özel hazırlanacak podyumda ünlü modele, 70 Türk manken eşlik edecek.

        Sanat yönetmeni ve koreograf Yasin Soy eşliğinde podyuma çıkacak mankenler, defilenin finalinde özel olarak tasarlanmış kırmızı kıyafetlerle yürüyerek Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu podyuma taşıyacak.

        - Defilede "sürdürülebilirlik" işlenecek

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, bin 400 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek defileyi 2 bin özel davetlinin izleyeceğini belirtti.

        Defilenin tasarımının da özel olacağını ifade eden Eraslan, "Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekeceğiz. Dünyamızın kurak ve çölleşmiş görünümünü fanuslar içinde kurtarılabilmiş bitkilerle vereceğiz. Sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapacağız." ifadesini kullandı.

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