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        Cittaslow Genel Sekreteri Oliveti'den "sakin şehir" ünvanlı Finike'ye ziyaret

        Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Antalya'nın "sakin şehir" ünvanlı tek ilçesi Finike'nin belediye başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:58
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        Cittaslow Genel Sekreteri Oliveti'den "sakin şehir" ünvanlı Finike'ye ziyaret
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        Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Antalya'nın "sakin şehir" ünvanlı tek ilçesi Finike'nin belediye başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Sıdıka Gökyar Kızılca, Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç'ün katıldığı ziyarette, Finike'nin "sakin şehir" olarak yapacağı yeni projeler konuşuldu.

        Antalya'nın tek cittaslow kenti olan Finike'yi çok beğendiğini ifade eden Oliveti, sakin şehir olarak örnek bir konumda olduğunu ifade etti.

        Finike’nin önümüzdeki dönemlerde de Cittaslow Birliği ile yeni projelere imza atacağını ifade eden Oliveti, "Finike'nin 'cittaslow' çatısı altında sürdürdüğü çalışmalar birçok kente örnek olabilecek nitelikte. Finike gerçekten de elinden geleni yapıyor." dedi.

        Belediye Başkanı Geyikçi ise "Turuncu Köy" projesinden bahsederek, "Bu proje, Finike için vizyon bir proje olacak. Projenin içerisinde tarım, üretim, gençlik ve çevreci yaklaşım var. Bu proje ile yalnızca Finike’ye değil, Antalya'ya ve ülkemize çok büyük bir değer katmış olacağız." ifadesini kullandı.

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