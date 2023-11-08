Antalya Kültür Yolu Festivali'nde askeri bando konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı Antalya'da, 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bandosu konseri düzenlendi.

Saat Kulesi önünde Antalya Kültür Yolu Festivali dolayısıyla gerçekleştirilen konserde askeri bando sahne aldı.

Yarbay Mustafa Tunçbilek'in yönettiği konserde, Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Şahin orkestra eşliğinde Atatürk'ün en sevdiği türkü ve marşları seslendirdi.

Alanda toplananlar ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımına eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.