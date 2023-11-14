Antalya'da otomobilin bagajında piton bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilin bagajında piton bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timler Amirliğince, uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan otomobilin bagajında cam kafeste yılan olduğu görüldü.

Bilgi verilmesi üzerine uygulama noktasına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şefliği ekipleri, hayvanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda "Top Piton (Python regius)" cinsi yılan olduğunu belirledi.

Araçta piton bulunduran kişiye, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten 26 bin 390 lira para cezası uygulandı.

Yılanın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına yediemin olarak teslim edildiği belirtildi.

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