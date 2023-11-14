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        Antalya'da otomobilin bagajında piton bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilin bagajında piton bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:19 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:26
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        Antalya'da otomobilin bagajında piton bulundu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilin bagajında piton bulundu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timler Amirliğince, uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan otomobilin bagajında cam kafeste yılan olduğu görüldü.

        Bilgi verilmesi üzerine uygulama noktasına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şefliği ekipleri, hayvanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda "Top Piton (Python regius)" cinsi yılan olduğunu belirledi.

        Araçta piton bulunduran kişiye, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten 26 bin 390 lira para cezası uygulandı.

        Yılanın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına yediemin olarak teslim edildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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