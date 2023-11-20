İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Antalya'da "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, FETÖ'ye ilişkin, "Hepimizin uyanık olması, uyanık kalması lazım. Hala fırsat bulsalar tekrar örgütlenecekler, devlete sızacaklar, tekrar geçmişte yaptıkları ihaneti yapacaklar." dedi.

15 Temmuz Derneği tarafından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde "15 Temmuz Derneği 7. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" düzenlendi.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin yaşadığı en karanlık gecelerden biri olduğunu belirterek, düşmanın her zaman dışarıdan değil, bazen de içeriden geldiğine işaret etti.

Düşmanın uyumadığını dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Sizin, bizim sadakamızla zekatımızla kurbanımızla kurban derimizle kurulmuş, serpilmiş dini istismar ederek büyümüş, kökü ve aklı dışarıda örgütler eliyle de maalesef ihanete uğruyoruz. İşte 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün kalkışması da tam böyle içeriden yapılan bir kalkışmaydı. Su uyur FETÖ uyumaz, düşman uyumaz. Hepimizin uyanık olması, uyanık kalması lazım. Hala fırsat bulsalar tekrar örgütlenecekler, devlete sızacaklar, tekrar geçmişte yaptıkları ihaneti yapacaklar. Biz bunu yaptığımız operasyonlardan biliyoruz. 7 Haziran itibarıyla Sayın Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasından bugüne devam eden FETÖ operasyonlarında 3 bin 500 gözaltı oldu. Bunun 786'sı tutuklandı, 775'ine de adli kontrol kararı verildi. Zannetmeyin ki FETÖ bitti, bitmedi. Devlette, toplumda temizlik devam ediyor, tekrar dirilmesinler diye de tedbir devam ediyor, edecek."

Dünyanın gözü önünde Gazze'de masum Müslümanların katledildiğini, soykırıma uğradığını ifade eden Karaloğlu, siyonist terör devleti İsrail'in bebek, çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden okulları, hastaneleri, ibadethaneleri, cami kilise ayrımı yapmadan toplumun kutsal saydığı tüm yerleri, savaş hukukunda kesinlikle dokunulması yasak olan mekanları bombalayarak insanlık suçu işlediğini söyledi.

Halklarda bir uyanış olduğuna, çeşitli şehirlerin vahşeti lanetlemeye başladığına dikkati çeken Karaloğlu, ancak devlet yönetimlerinde hala uyanış yaşanmadığını belirtti.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da dernek kurulduğundan beri şehit aileleriyle sık sık bir araya geldiklerini anlattı.

Derneğin Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Arslantürk ise gelenekselleşen programda ailelerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.