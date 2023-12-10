Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Atatürk

Hakemler:Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Uğur Kılınç, Emin Gök, Uriarte (Zeka Çağatay Kır, Oğuzhan Doğruluk, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Umut Durur )

Galatasaray HDI Sigorta: Hadrava, Ahmet Tümer, Baturalp Burak Güngör, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Onur Günaydı, Muzaffer Yönet, Beytullah Hatipoğlu, Mijailovic)

Setler: 26-24, 25-22, 17-25, 14-25, 10-15

Süre: 142 dakika (32, 32, 28, 24, 26)

ANTALYA

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