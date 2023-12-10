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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:01
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Atatürk

        Hakemler:Hakkı Demiralay, Pınar Elma

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Uğur Kılınç, Emin Gök, Uriarte (Zeka Çağatay Kır, Oğuzhan Doğruluk, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Umut Durur )

        Galatasaray HDI Sigorta: Hadrava, Ahmet Tümer, Baturalp Burak Güngör, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Onur Günaydı, Muzaffer Yönet, Beytullah Hatipoğlu, Mijailovic)

        Setler: 26-24, 25-22, 17-25, 14-25, 10-15

        Süre: 142 dakika (32, 32, 28, 24, 26)

        ANTALYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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