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        Çin'den gelen turizm heyeti Antalya'da incelemelerde bulundu

        Çin merkezli çevrim içi seyahat platformun yöneticileri Antalya'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:01
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        Çin'den gelen turizm heyeti Antalya'da incelemelerde bulundu
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        Çin merkezli çevrim içi seyahat platformun yöneticileri Antalya'da incelemelerde bulundu.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) organizasyonuyla kente gelen Çinli turizmciler, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) ev sahipliğinde konaklama sektöründen temsilcilerle bir araya geldi.

        TGA Basın Sözcüsü ve AKTBO Başkanı Kaan Kavaloğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizmde hedeflediği turist sayısına ve gelire ulaşabilmek için sektörün kilit paydaşlarıyla işbirliği yapmanın önemli olduğunu belirtti.

        Çinli heyetin Antalya'da otel ve eğlence yerlerini ziyaret ettiğini aktaran Kavaloğlu, heyetin Antalya'nın ardından İstanbul'da ziyaretlerde bulunacağını kaydetti.

        Çin'den gelen turist sayısının istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Kavaloğlu, "Bu yıl Antalya'da 7 bin, Türkiye genelinde ise 200 bin civarında Çinli turist ağırladık. Özellikle yapılacak çalışmalarla Çinli sayısının Türkiye ve Antalya'da artacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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