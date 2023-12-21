Gündoğmuş Belediyesi'nden "ücretsiz hastane servisi" hizmeti
Gündoğmuş Belediyesi aracı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşların hastaneye kolay ulaşımını sağlayabilmek amacıyla ücretsiz hastane servisi hizmeti vermeye başladı.
Gündoğmuş Belediyesi aracı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşların hastaneye kolay ulaşımını sağlayabilmek amacıyla ücretsiz hastane servisi hizmeti vermeye başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki hastaneye otobüs hattının bulunmaması nedeniyle özellikle aracı olmayan vatandaşlar, ulaşımda sıkıntı yaşıyor.
Sıkıntının giderilmesi amacıyla belediyenin elektrikli servis araçları vatandaşların hizmetine sunuldu.
Otobüs durağının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'ndan kalkan ücretsiz hastane servisi, talep olması durumunda vatandaşları evlerinden alıp hastaneye ulaştıracak.
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