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        Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

        Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:41
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        Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
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        Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğlen saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu.

        Polis ekipleri, fotoğraf çekmek için sahile gelenleri dalgalara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

        Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekne sahipleri ise teknelerinin zarar görmemesi için gerekli tedbirleri aldı.

        Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde ise etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı.

        Kuvvetli rüzgar ve sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra etkili olacak ve gece saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanakla ilgili sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunulmuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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