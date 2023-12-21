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        Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın Antalya'da konuştu:

        Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Genel kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışmanın gayretin besmelesini çekiyor ve yeni bir sürecin içerisine giriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:26
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        Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın Antalya'da konuştu:
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        Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Genel kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışmanın gayretin besmelesini çekiyor ve yeni bir sürecin içerisine giriyoruz." dedi.

        Yalçın, Antalya Öğretmenevinde gerçekleştirilen Antalya Eğitim Bir-Sen Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana çeşitli faaliyetlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiklerini anlattı.

        Gazze'de kadınların, çocukların, yaşlıların, savaş sırasında bile saldırılmayacak okulların, ibadethanelerin ve hastanelerin hedef alındığını hatırlatan Yalçın, 20 bine yakın insanın hayatının kaybettiğini vurguladı.

        Memur-Sen olarak üyelerinin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek için mücadele ettiklerini dile getiren Yalçın, Memur-Sen'in sorun çözen, sorunlardan beslenen değil, çözümlerle güçlenen bir sendika olduğunu belirtti.

        - "Derin bir mutfak çalışması yapacağız"

        Memur-Sen'in yetkili sendika olmasıyla yeni bir dönemin başladığını anlatan Yalçın, sorunların halı altına süpürülmediğini, çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

        Çözülecek daha çok sorun bulunduğunu ifade eden Yalçın, "Kamu personel sisteminin dünü, bugünü, yarını çalıştayı. Bir süreç başlatıyoruz. 2 Ocak itibarıyla derin bir mutfak çalışması yapacağız. Dört ay sürecek raporlama ve analizden sonra kamu personel sistemini yeniden ele alabileceğimiz, hükümetin önüne koyarak 'bakın tüm sektörel bozulmalar ve senkronizasyon dağınıklığı bundan kaynaklanıyor' diyerek bir yol haritası üzerinden yürümeye çalışacağız." diye konuştu.

        Sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Yalçın, 3600 ek göstergenin birinci dereceye verilmesi için gayretlerinin devam ettiğini dile getirdi.

        4688 sayılı yasanın değişmesine yönelik çağrılarını hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Emeklilik bağıyla maaş arasındaki koordinasyon koparıldı. 8 bin 77 lira seyyanen zam verilerek kapsam dışına çıkarıldı. Emeklilik dilekçesi veren memurlar EYT düzenlemesinden sonra geri çektiler. Dolayısıyla emekli maaşları düşmüş oldu. Özetle, yönetici atama yönetmeliğinin çıkarılması, proje okullarına ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması, il içi sıra tayininin yeniden getirilmesi konusunda gayret gösteriyoruz. Üniversite idari personelinin mali durumlarının iyileştirmesi, akademisyenlerin aldığı ücretin insani hizmet sınırında olması ve yaptıkları işe uygun ücrette bulunması başta olmak üzere birçok konu önümüzde, öğretmenlik meslek kanunu dahil olmak üzere. Bu anlamda hazırlıklıyız. Genel kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışmanın gayretin, besmelesini çekiyor ve yeni bir sürecin içerisine giriyoruz."

        Yalçın'ın konuşmasının ardından "Antalya Türk-İslam Kültür İzleri" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerine verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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