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        Antalya'da yürürken düşerek başını park halindeki otomobile çarpan kişi öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kaldırımda yürürken düşerek başını park halindeki araca çarpan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:04
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        Antalya'da yürürken düşerek başını park halindeki otomobile çarpan kişi öldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kaldırımda yürürken düşerek başını park halindeki araca çarpan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Fener Mahallesi 1986 Sokak'ta kaldırımda yürüyen Sabri Hışır (57), dengesini kaybederek yere düştü.

        Başını park halindeki bir otomobilin jantına çarpan Hışır ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştüğü yerin yakınındaki Borsa Semt Polikliniğine kaldırılan Hışır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hışır'ın öğleden önce de aynı poliklinikte kalp grafiği çektirdiği öğrenildi.

        Bu arada, Sabri Hışır'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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