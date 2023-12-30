Antalya'da bir otele sera gazı üzerine uluslararası sertifika verildi

Antalya'da Nirvana Cosmopolitan Hotel'in, sera gazı emisyonu doğrulama sertifikasını aldığı bildirildi.

Sera gazı emisyonlarını uluslararası standartlara uygun hale getirerek sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını devam ettiren otelin, sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas'ın yaptığı üç günlük denetim sürecinden başarıyla geçtiği ifade edildi.

Nirvana Cosmopolitan Hotel'in, ISO 14064-1: 2018 standardına ulaşarak, Antalya'da bu alanda ilk ve tek tesis olduğu aktarıldı.

Otel yönetiminin, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanındaki hassasiyetini sürdürdüğü belirtildi.