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        Antalya'da bir otele sera gazı üzerine uluslararası sertifika verildi

        Antalya'da Nirvana Cosmopolitan Hotel'in, sera gazı emisyonu doğrulama sertifikasını aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:58
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        Antalya'da bir otele sera gazı üzerine uluslararası sertifika verildi
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        Antalya'da Nirvana Cosmopolitan Hotel'in, sera gazı emisyonu doğrulama sertifikasını aldığı bildirildi.

        Sera gazı emisyonlarını uluslararası standartlara uygun hale getirerek sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını devam ettiren otelin, sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas'ın yaptığı üç günlük denetim sürecinden başarıyla geçtiği ifade edildi.

        Nirvana Cosmopolitan Hotel'in, ISO 14064-1: 2018 standardına ulaşarak, Antalya'da bu alanda ilk ve tek tesis olduğu aktarıldı.

        Otel yönetiminin, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanındaki hassasiyetini sürdürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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